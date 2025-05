Projeto leva alunos de escolas técnicas e faculdades de tecnologia de SP para estudar fora do país

Um projeto do Governo de São Paulo vai proporcionar que 354 alunos de escolas técnicas e faculdades de tecnologia participem de intercâmbio para estudar fora do Brasil.



Adriano, aluno da Etec Horácio Augusto da Silveira, se prepara para embarcar para a Argentina. Amanda da Etec Camargo Aranha também conquistou uma vaga nos Estados Unidos. Ambos destacam o incentivo familiar e a expectativa de aprendizado durante as viagens.



As instituições de ensino promovem a convivência cidadã e preparam os estudantes para o mercado de trabalho. Segundo Amanda, a experiência é "essencial para o crescimento profissional".



