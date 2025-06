Projeto prevê revitalização do bairro da Liberdade, em São Paulo

O bairro da Liberdade em São Paulo passará por uma revitalização com a construção de novas áreas. O projeto inclui museu, teatro e áreas verdes. Moradores apontam problemas, como iluminação precária e calçadas ocupadas por ambulantes. O prefeito Ricardo Nunes lidera o projeto, que pretende unir quatro pontes sobre a rádio, oferecendo um espaço acessível no bairro. As obras devem durar cinco anos. "Já é lindo assim, mas toda melhoria é bem-vinda", comenta um frequentador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!