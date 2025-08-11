Logo R7.com
Publicitária abre sua casa em SP e mostra rotina com cinco gatos exóticos

A convivência começou durante a pandemia, com a adoção dos dois primeiros Maine Coons

Balanço Geral Manhã|Do R7

A publicitária Diana Ferreira Mantovani abriu as portas de sua casa, em São Paulo, para mostrar onde vive com cinco gatos exóticos. A convivência começou durante a pandemia, com a adoção dos dois primeiros Maine Coons. Diana conta que os animais seguem horários rigorosos para alimentação e interagem ativamente com as visitas. Ela revela que gostaria de adotar mais gatos, mas que seu marido não quer mais animais.

