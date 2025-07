Publicitário que estava internado morre 20 dias após ser agredido durante assalto em SP

O publicitário Adriano Pereira, de 37 anos, morreu após ser agredido em um assalto na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ele chegou a voltar para casa após o crime, mas apresentou uma parada cardíaca e foi levado às pressas ao hospital. Adriano estava internado há 20 dias e não resistiu aos ferimentos. No domingo (29), veio a confirmação da falência múltipla dos órgãos e do óbito. A Polícia Civil está investigando o caso.



