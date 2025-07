Quadrilha especializada em furtos de carros de luxo é desmantelada em SP

Durante patrulhamento na zona leste de São Paulo , a polícia descobriu um desmanche com peças de veículos de luxo. A suspeita surgiu ao visualizar dois indivíduos fugindo de um imóvel suspeito. No local, foram encontradas diversas peças de carros, incluindo metade de uma BMW. Um criminoso, que estava dentro de uma Kombi, foi preso e identificado como membro de uma quadrilha que furta carros deixados em vallets de restaurantes. A polícia busca agora os outros integrantes desta organização criminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!