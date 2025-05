Quadrilha faz arrastão milionário em prédio de luxo da zona oeste de São Paulo

Imagens de câmeras de segurança registraram a invasão de uma quadrilha armada em um condomínio de luxo na zona oeste de São Paulo ã. Os criminosos entraram pelos fundos do prédio, cortando o arame do muro, e renderam inicialmente um funcionário e seu filho, amarrando-os na garagem. Moradores foram surpreendidos em seus apartamentos e obrigados a entregar objetos de valor, totalizando mais de um milhão de reais. Dez pessoas, incluindo crianças, foram mantidas reféns durante a ação. A polícia investiga o caso, mas até agora ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!