Quadrilha invade casa e é detida após perseguição policial em São Paulo

Uma quadrilha invadiu uma casa, rendeu uma família e tentou fugir com mais de R$ 150 mil no bairro do Belém, zona leste de São Paulo. A vítima havia acabado de entrar em casa quando cinco criminosos chegaram de carro e entraram na residência. A polícia acredita que eles teriam clonado a frequência do portão para conseguirem entrar. O assalto durou aproximadamente 20 minutos, até a chegado dos policiais. Houve perseguição, diversos veículos pelo caminho foram prejudicados e pedestres quase foram atropelados. Foi necessário até mesmo o apoio de um helicóptero da Polícia Militar. Após 30 minutos de perseguição, os criminosos foram detidos. O carro utilizado no crime era roubado.



