Quadrilha quase tira R$ 6.000 de idosa com golpe do falso exame

Uma idosa de 76 anos quase foi vítima de um golpe envolvendo uma falsa entrega de resultados de exames médicos em Carapicuíba (SP). O esquema começou com uma mensagem de uma suposta funcionária da clínica, informando que um motoboy entregaria os exames. Ao chegar, o falso entregador alegou não poder receber dinheiro em espécie, insistindo no pagamento com cartão. A aposentada percebeu o golpe e conseguiu bloquear o cartão a tempo, evitando um prejuízo de quase R$ 6.000. A polícia está investigando o caso, e a clínica destacou que não realiza cobranças via motoboy ou aplicativos. y.



