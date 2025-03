Queda de avião durante treinamento deixa um morto e um ferido no litoral de SP

A queda de um avião durante voo de treinamento deixou um morto e um ferido em Itanhaém (SP), no domingo (9). Menos de meia hora após a decolagem do aeroporto local, a aeronave perdeu a estabilidade, e um alerta foi emitido pelo piloto antes da queda. O avião caiu em uma mata próxima a uma aldeia indígena e ficou destruído. Equipes de resgate encontraram um ocupante sem vida e outro ferido entre os destroços. Investigadores estão analisando as causas do acidente.



