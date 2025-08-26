Reintegração de posse gera tensão entre moradores e policiais na zona leste
A Polícia Militar realiza reintegração em área ocupada próxima à Vila Prudente
A Polícia Militar iniciou uma operação para a reintegração de posse em um terreno ocupado na Vila Independência, próximo à Vila Prudente, zona leste de São Paulo, nesta terça (26). A ação envolve o uso de viaturas e retroescavadeiras. Moradores estão presentes no local pedindo moradia. A operação segue sob supervisão judicial visando devolver a propriedade ao seu legítimo dono.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas