Reintegração de posse gera tensão entre moradores e policiais na zona leste

A Polícia Militar iniciou uma operação para a reintegração de posse em um terreno ocupado na Vila Independência, próximo à Vila Prudente, zona leste de São Paulo , nesta terça (26). A ação envolve o uso de viaturas e retroescavadeiras. Moradores estão presentes no local pedindo moradia. A operação segue sob supervisão judicial visando devolver a propriedade ao seu legítimo dono.



