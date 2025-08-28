Repórter da RECORD é agredida por policial que se envolveu em acidente de trânsito em Cuiabá (MT)

Durante a cobertura de um acidente em Cuiabá, Mato Grosso, uma repórter e sua equipe foram atacados pelo motorista envolvido no incidente. O agressor é identificado como um policial militar que colidiu três vezes com o carro de uma mulher antes de atropelar um motociclista. Após o ocorrido, ele partiu para cima da equipe jornalística.

A repórter Angelica Gomes foi atingida com um soco no rosto enquanto trabalhava na frente do motel onde ocorreu o atropelamento. Além disso, a câmera utilizada pela equipe foi danificada durante a confusão. O agressor justificou suas ações alegando problemas psicológicos e afirmou que teria usado arma contra as vítimas se estivesse armado.

O caso gerou indignação entre os presentes e resultou na prisão do policial pelos colegas fardados que estavam no local. Ele foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e deve responder pelas agressões cometidas contra a jornalista e outras pessoas envolvidas no episódio.

Este incidente destaca preocupações sobre comportamentos violentos por parte daqueles encarregados da segurança pública e reforça a importância da proteção dos profissionais da imprensa durante seu trabalho diário. A comunidade expressa solidariedade à repórter agredida neste lamentável evento.

