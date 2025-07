Rio Grande do Sul registra temperaturas negativas e gramados ficam congelados

O Rio Grande do Sul enfrenta um período de frio intenso, com temperaturas de até 5 graus negativos. na cidade de Cambará do Sul, onde também houve registro de chuva congelada e estradas cobertas de gelo. Um incêndio atingiu um prédio abrigava a Secretaria de Assistência Social. O fogo, controlado após uma hora, está sob investigação. Em Porto Alegre, as temperaturas chegaram a 9 graus, oferecendo um breve alívio do clima em comparação ao registrado anteriormente .



