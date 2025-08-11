Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Robô social ajuda idosos a se conectarem com a tecnologia em São Paulo

A iniciativa é coordenada por Clara Raiana, que destaca os benefícios do projeto ao afirmar que proporciona mais autonomia e protagonismo aos participantes

Balanço Geral Manhã|Do R7

Sara é um robô social que auxilia idosos de um residencial na zona leste de São Paulo a se familiarizarem com tecnologias como aplicativos de mensagens e chamadas de vídeo. A iniciativa é coordenada por Clara Raiana, que destaca os benefícios do projeto ao afirmar que proporciona mais autonomia e protagonismo aos participantes. Uma das moradoras, Maria Vilma Massaroto, conta que antes se sentia perdida no mundo digital, mas que agora está mais confiante graças à interação com o robô. Além de facilitar o aprendizado, a convivência com Sara estimula a memória e contribui para o bem-estar dos idosos. Essa interação promove ganhos cognitivos, sociais e emocionais, demonstrando que a tecnologia pode ser acessível em todas as fases da vida.

  • Idosos
  • Paulista
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Tecnologia

