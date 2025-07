Rodovia Ayrton Senna é bloqueada após atropelamento com morte no sentido interior

A Rodovia Ayrton Senna chegou a ficar totalmente bloqueada após um atropelamento com morte na altura do km 35, no sentido interior, pouco depois das 06h30 desta terça-feira (1º). Após averiguações e da retirada do corpo, a via foi liberada pouco depois das 7h.



