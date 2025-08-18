Roubo de alianças cresce 69% em São Paulo no primeiro semestre de 2025

Em São Paulo, o roubo de joias aumentou 69% no primeiro semestre, com 3.500 casos. Quadrilhas agem em várias regiões, utilizando bicicletas para atacar vítimas. O comércio ilegal na rua do Ouro facilita a revenda das peças roubadas, já que não há exigência de documentação. O ouro é derretido, impossibilitando a rastreabilidade, o que contribui para a ousadia dos criminosos. Especialistas apontam que o mercado informal e a falta de controle efetivo são os principais incentivadores desse tipo de crime.



