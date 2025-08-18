Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Roubo de alianças cresce 69% em São Paulo no primeiro semestre de 2025

Quadrilhas atacam vítimas, aproveitando a revenda fácil em ruas movimentadas

Balanço Geral Manhã|Do R7

Em São Paulo, o roubo de joias aumentou 69% no primeiro semestre, com 3.500 casos. Quadrilhas agem em várias regiões, utilizando bicicletas para atacar vítimas. O comércio ilegal na rua do Ouro facilita a revenda das peças roubadas, já que não há exigência de documentação. O ouro é derretido, impossibilitando a rastreabilidade, o que contribui para a ousadia dos criminosos. Especialistas apontam que o mercado informal e a falta de controle efetivo são os principais incentivadores desse tipo de crime.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Roubo
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.