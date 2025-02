Saiba qual é a suspeita contra cada policial preso no caso da morte de delator do PCC

O soldado Juan Silva Rodrigues, do 20º Batalhão da Polícia Militar, foi preso enquanto trabalhava, suspeito de ser o segundo atirador na execução de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo. As investigações indicam que o cabo Denis Martins teria disparado dez tiros de fuzil, embora ele negue envolvimento. A defesa do tenente Fernando Genauro, acusado de ser o motorista de fuga, afirma que ele não estava presente no local. Até agora, 24 pessoas, incluindo 17 policiais militares e cinco civis, foram detidas em conexão com o caso. Entre os presos está Marcelo Marques de Souza, encontrado com uma grande soma de dinheiro em casa, suspeito de receber propina em troca de vantagens. Dois traficantes do PCC também são investigados por supostamente ordenar a morte de Gritzbach