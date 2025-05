São Paulo registra madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira (30)

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano na madrugada desta sexta-feira (30). A mínima chegou a 8ºC. As temperaturas devem continuar baixas no fim de semana. No Sul do país, algumas cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram queda de neve e moradores e turistas puderam apreciar o visual proporcionado pelo frio intenso. .



