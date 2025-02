O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 no clássico disputado no Morumbi, mesmo com a chuva atrasando o início da partida. No primeiro tempo, o Corinthians teve mais chances, mas foram os gols do São Paulo no segundo tempo que decidiram o jogo. Após o jogo, uma confusão entre torcidas na Avenida Marquês de São Vicente, mobilizou a Polícia Militar.