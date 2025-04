Secretaria confirma que corpo encontrado em obra é de suspeito de matar estudante da USP

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o corpo encontrado em uma obra na zona sul da capital paulista é de Esteliano José Madureira, suspeito de matar a estudante da USP Bruna Oliveira da Silva, que desapareceu quando voltava para a casa, em 13 de abril.



A principal suspeita é de que Esteliano, conhecido como Mineiro ou Cachorrão, tenha sido executado pelo tribunal do crime.



Bruna desapareceu no dia 13 de abril quando voltava para a casa, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. O corpo dela foi encontrado quatro dias depois nos fundos de um estacionamento próximo ao estádio do Corinthians.



