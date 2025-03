Seis bandidos encurralam motociclista e roubam moto de luxo na zona leste de SP

Na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, seis criminosos cercaram um motociclista e roubaram sua moto de luxo. Os bandidos também roubaram o relógio da vítima e, depois, fugiram em alta velocidade. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. Moradores e comerciantes da região dizem que assaltos do tipo são frequentes. A polícia está analisando as imagens para identificar os envolvidos. Outro assalto semelhante ocorreu na zona sul, aumentando a sensação de insegurança na capital.



