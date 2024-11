Seis pessoas de equipe de remo morrem após acidente no interior do Paraná

Seis pessoas de uma equipe de remo morreram na madrugada desta segunda-feira (21) após acidente entre no quilômetro 665 da BR-376, no Paraná. Um caminhão contêiner tombou e atingiu a van com os jogadores, que voltava de São Paulo para Pelotas (RS) Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta perdeu o freio e colidiu com a traseira da van. O impacto fez com que a van batesse em outro veículo antes de ser arrastada para fora da pista pelo caminhão tombado.