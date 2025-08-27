Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Semana de Qualidade de Vida: RECORD promove ações para cuidar da saúde mental e bem-estar

O projeto Depressão Tem Cura oferece informações valiosas aos colaboradores da emissora

Balanço Geral Manhã|Do R7

A RECORD realiza a Semana da Qualidade de Vida em São Paulo, abordando a crescente preocupação com a depressão, uma das maiores causas de afastamento no trabalho. O projeto Depressão Tem Cura oferece informações valiosas aos colaboradores, com serviços de maquiagem, corte de cabelo e cuidados pessoais, coordenados pelo Instituto Ressoar, buscando promover o bem-estar dos funcionários.

  • Depressão
  • Qualidade de vida
  • São Paulo (Cidade)
  • Saúde
  • Saúde mental

