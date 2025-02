Sequestrador é morto após ameaçar mulher em agência bancária do Rio de Janeiro

Uma mulher foi libertada pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) após ser mantida refém em uma agência bancária por um homem em situação de rua no Rio de Jnaeiro. O sequestrador, que usava um caco de vidro para ameaçá-la, foi morto após ser atingido por dois tiros durante a intervenção dos policiais. Após o resgate, a vítima foi levada a uma ambulância e, posteriormente, à delegacia para prestar depoimento. A polícia investiga as motivações do sequestro.



