Soltura do MC Poze do Rodo tem apoio de multidão e confusão com a polícia no Rio

O cantor MC Poze do Rodo foi liberado na terça-feira (3) da penitenciária onde estava detido no Rio de Janeiro por suspeita de apologia ao crime. A soltura atraiu uma multidão de fãs e familiares ao local. Durante o tumulto, ocorreu um confronto entre fãs e a polícia, com uso de spray de pimenta e tiros de borracha. O rapper Oruam, amigo de MC Poze, provocou tumulto ao subir em um ônibus. MC Poze declarou ser trabalhador e artista, negando envolvimento com atividades criminosas. A polícia continua investigando possíveis ligações de cantores com organizações criminosas.



