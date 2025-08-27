SP: criminosos roubam motocicleta e trocam tiros com a polícia

Na zona sul de São Paulo , dois homens roubaram uma motocicleta e trocaram tiros com a polícia. O incidente ocorreu em uma avenida movimentada no bairro Grajaú. Um dos bandidos foi preso após desrespeitar ordem de parada da polícia. Um jovem que passava pelo local foi baleado na perna e levado ao hospital. A motocicleta roubada foi recuperada. O comparsa do detido permanece foragido e uma arma de brinquedo foi apreendida.



