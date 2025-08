SP: idoso europeu é encontrado morto dentro de casa após assalto

Um idoso de 75 anos foi encontrado morto dentro de sua casa no bairro Jabaquara, zona sul de São Paulo . O professor Andrés de Abreu era polonês e morava sozinho. Dois suspeitos foram vistos nas proximidades da residência antes do crime. A polícia investiga o caso como um roubo seguido de morte. O local foi periciado e até o momento ninguém foi preso.



