SP: motorista de aplicativo mata passageiro após discussão sobre local de desembarque

Na zona leste de São Paulo , uma discussão sobre o local de desembarque em um carro por aplicativo resultou na morte de um homem de 27 anos. O incidente ocorreu quando o motorista de 32 anos não conseguiu localizar o ponto correto de desembarque, levando a uma briga com o passageiro. Durante a discussão, o motorista esfaqueou o passageiro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista foi identificado e preso em flagrante. A namorada da vítima, que estava presente, é a única testemunha do ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!