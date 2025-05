Suspeita de matar policial há dez anos é presa em São Paulo

Priscila, uma mulher trans, foi presa na zona norte de São Paulo , suspeita de matar o policial Wesley da Silva Matos, em 2015, em Jundiaí (SP. O crime ocorreu enquanto o policial estava de folga. A prisão ocorreu após uma discussão de vizinhos, na qual Priscila tentou fornecer dados falsos aos policiais. Seu nome estava na lista de procurados da Justiça desde 2019. O, marido de Priscila, também foi detido por receptação, com mandado de prisão desde 2022. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o casal, que agora está à disposição da Justiça.



