Suspeito de abusar de idosa se entrega à polícia em São Paulo

Tauan Mota da Silva Gomes, de 24 anos, foi preso após invadir a casa de uma idosa na Vila Alpina, zona leste de São Paulo . Identificado pelas câmeras de segurança, Tauan se entregou diante da repercussão do crime. O ataque à idosa, que ainda se recuperava de dengue, ocorreu em sua residência. Ela escapou trancando o suspeito fora do quarto e gritando por socorro. Tauan fugiu descalço, levando um lençol, mas deixou roupas na casa. A polícia acredita que ele possa ter cometido outros crimes semelhantes e solicita que possíveis vítimas procurem a delegacia. Ele ficará detido por 30 dias, inicialmente, por invasão e roubo de celular, enquanto a polícia busca mais provas para uma prisão preventiva.



