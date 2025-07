Suspeito de assalto milionário a aeroporto e de tentar sequestrar Sergio Moro é preso em Osasco (SP)

A polícia prendeu, em Osasco (SP), um homem suspeito de participar do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul (RS) e de planejar o sequestro do senador Sergio Moro, em 2023.



O crime em Caxias do Sul acabou com R$ 30 milhões roubados, um policial e um criminoso mortos. A quadrilha usou armamento pesado e uniformes falsos da Polícia Federal.



Já o sequestro contra Sergio Moro seria uma vingança após o atual senador determinar a transferência de líderes do PCC para presídios federais quando era ministra da Justiça. A investigação identificou 27 envolvidos nos crimes, todos ligados à maior facção criminosa do país.



