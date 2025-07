Suspeito de integrar quadrilha que invade mansões é preso em São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu um integrante de uma quadrilha que invadia mansões na capital paulista. O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando um membro tentando em vão arrombar a fechadura e escalando o muro antes de abrir o portão para seus comparsas. Dentro da casa, o trio tirou uma selfie e roubou joias e dólares. Durante patrulhamento, a polícia abordou um suspeito em um carro semelhante ao usado no crime e encontrou objetos roubados, levando-o a confessar sua participação. Buscas continuam para prender os outros membros do grupo.



