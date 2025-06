Suspeito de sequestrar mulheres, 'Maníaco do Carro Branco' é preso em São Paulo

A polícia prendeu um homem identificado como Rafael, de 36 anos, conhecido como o "Maníaco do Carro Branco", na zona leste de São Paulo . Ele é suspeito de tentar sequestrar uma jovem de 13 anos a caminho da escola. Durante a abordagem, ele tapou a boca da vítima e a tocou inapropriadamente, mas ela conseguiu escapar. Câmeras de segurança identificaram o veículo usado, levando à sua prisão. Rafael negou os ataques apesar de ter confessado estar alterado no momento. Ele está detido e à disposição da Justiça, com antecedentes por violência doméstica.



