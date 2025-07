Suspeito de ter matado apresentador de televisão se entrega à polícia, mas é liberado

O apresentador Luiz Brito foi assassinado em São Paulo . O suspeito Yuki Costa se entregou à polícia com um advogado 48 horas após o crime. A Polícia Civil solicitou sua prisão e aguarda decisão judicial. A vítima estava entregando objetos a uma criança quando teve uma discussão com Costa que resultou em briga física. Brito sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu aos ferimentos no hospital.



