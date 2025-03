Suspeito se passa por sobrinho de moradora, tenta entrar em prédio em SP, mas é barrado por porteiro

Um homem tentou enganar a segurança de um condomínio na Pompeia, na zona oeste de São Paulo, alegando ser sobrinho de uma das moradoras para retirar objetos. O porteiro, treinado para situações desse tipo, confirmou a informação com a residente, que negou conhecer o suspeito, impedindo assim a entrada. Em um incidente anterior em Perdizes, um criminoso entrou com facilidade devido à falta de verificação e conseguiu assaltar dois apartamentos. Apesar das câmeras, segurança e portaria blindada, os criminosos conseguiram escapar. .



