Terceiro suspeito de envolvimento na morte de Vitória é pessoa muito próxima a ela, diz advogado

O terceiro suspeito de envolvimento na morte da jovem Vitória, em Cajamar (SP), é uma pessoa muito próxima a ela, diz o advogado da família, Fabio Costa. O ex-namorado teve a prisão solicitada pela polícia por inconsistências no depoimento e um “ficante” também estaria sendo investigado. O terceiro suspeito seria essa pessoa com mais relação de proximidade em relação a esses dois.



