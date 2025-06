Terra no pulmão atesta que empresário foi colocado vivo em buraco no autódromo de Interlagos

Um novo laudo indica que o empresário Adalberto Junior foi enterrado vivo no buraco onde foi encontrado no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A polícia solicitou a prisão temporária de um dos suspeitos após uma testemunha relatar ter visto três seguranças atacando o empresário. O caso envolve 15 suspeitos e segue sob sigilo enquanto novas evidências são analisadas.



