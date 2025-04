Terreno abandonado acumula lixo, animais peçonhentos e tira a paz de moradores na zona leste de SP

Moradores da zona leste de São Paulo enfrentam desconforto com um terreno abandonado. O local é conhecido pelo mato alto, acúmulo de lixo e presença de escorpiões e usuários de drogas, representando um risco para estudantes das escolas próximas. Lucas, morador do conjunto habitacional Fazenda do Carmo, relembra: "Cresci vendo o mato tomar conta do terreno onde brincava com amigos." Além disso, a mãe de Maria Eduardo, uma estudante, relatou que sua filha foi picada por um escorpião. A comunidade espera transformar o espaço em uma área de lazer ou centro esportivo. A Secretaria das Subprefeituras informou que realiza limpeza nas vias próximas, mas o governo do estado ainda não respondeu sobre a situação.



