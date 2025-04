Thiago Gardinali distribui bolinhos de bacalhau para agentes da CET

No feriado, o jornalista Thiago Gardinali fez uma brincadeira com o preço do bacalhau e distribuiu mini bolinhos de bacalhau, preparados com uma receita da família do apresentador Reinaldo Gottino, para os agentes da CET que trabalhavam na Avenida Paulista. O aumento no preço do bacalhau foi um tema comum entre os trabalhadores, que relataram dificuldades para preparar pratos tradicionais.



