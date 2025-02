Torcedor que jogou cabeça de porco no gramado é proibido de ir ao estádio em jogos do Corinthians

A justiça condenou o torcedor do Corinthians, Osni Fernando Luiz, que jogou uma cabeça de porco durante um clássico contra o Palmeiras. Ele está proibido de assistir aos jogos no estádio, decisão que começou a valer ontem. Sempre que o Corinthians jogar em São Paulo, Osni deve comparecer a um batalhão da Polícia Militar, permanecendo até o término da partida. Na época, ele alegou nas redes sociais que o ato foi uma brincadeira de mau gosto. O incidente ocorreu em novembro do ano passado.



