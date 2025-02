Traficante que promovia disputas violentas em comunidades do Rio é preso no Espírito Santo

A polícia prendeu Diego Guimarães Barbosa, de 37 anos, conhecido como "Senhor da Guerra", em Guarapari (ES) durante a Operação Torniquete. Ele liderava o Comando Vermelho em quatro comunidades e tinha mais de 50 passagens pela polícia. Barbosa era conhecido por promover disputas violentas por território em Angra dos Reis e por lavar dinheiro através de pousadas. Após intensificação da vigilância no Complexo do Alemão, ele fugiu para o Espírito Santo, onde foi surpreendido com abordagem técnica e tática. Agora, enfrenta acusações de associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, enquanto autoridades investigam seus comparsas.