Tráfico de drogas preocupa moradores do Brooklin, bairro nobre de São Paulo

No bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo , pontos de venda de drogas estão se espalhando, alarmando os moradores. Um repórter investigativo flagrou a compra rápida e fácil de entorpecentes. A Secretaria de Segurança Pública informou que quase mil quilos de drogas foram apreendidos este ano na região e 1700 suspeitos foram detidos. Os residentes temem pela crescente criminalidade.



