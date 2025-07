Três bandidos sequestram empresário e são mortos após perseguição policial

O proprietário de um carro de luxo do modelo foi sequestrado por três criminosos em São Bernardo do Campo. Os suspeitos, em um carro cinza, abordaram o empresário e o forçaram a entrar no banco traseiro do próprio veículo. Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e uma perseguição começou. Sérgio Querubim, David Ximenes e Eduardo Reis foram mortos após um tiroteio em uma área de mata. Os três criminosos tinham histórico criminal. O empresário, que estava indo a um shopping, foi liberado sem ferimentos graves. A polícia encontrou no carro objetos suspeitos que indicavam um possível cativeiro. Os corpos foram levados ao IML e o caso registrado no 8º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. O Camaro foi devolvido ao dono, que agora vive com o trauma do sequestro.



