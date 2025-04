Troca de tiros após roubo de carga em São Paulo termina com um suspeito morto e dois presos

Um roubo de carga na região central de São Paulo gerou uma perseguição policial que terminou com a morte de um dos criminosos. Após alerta, suspeitos tentaram despistar a polícia em um posto de gasolina, mas foram perseguidos até Guarulhos e trocaram tiros com os agentes de infração. Na ação, dois suspeitos foram presos, enquanto o terceiro morreu baleado. Os veículos usados pela quadrilha foram recuperados, incluindo o de uma das vítimas, que expressou alívio ao recuperar seu carro. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.



