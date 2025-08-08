Troca de tiros na comunidade do V8, em Olinda, deixa quatro mortos
Polícia intensifica operação após confronto por tráfico de drogas na comunidade
Na comunidade do V8 em Olinda, região metropolitana do Recife (PE), quatro pessoas morreram em um confronto entre facções criminosas por domínio do tráfico de drogas, nesta sexta (8). A polícia civil e militar intensificaram operações, realizando rondas e buscas por armamentos descartados no mangue. Um suspeito foi preso e colaborou com informações sobre metralhadoras.
