Troca de tiros na comunidade do V8, em Olinda, deixa quatro mortos

Polícia intensifica operação após confronto por tráfico de drogas na comunidade

Balanço Geral Manhã|Do R7

Na comunidade do V8 em Olinda, região metropolitana do Recife (PE), quatro pessoas morreram em um confronto entre facções criminosas por domínio do tráfico de drogas, nesta sexta (8). A polícia civil e militar intensificaram operações, realizando rondas e buscas por armamentos descartados no mangue. Um suspeito foi preso e colaborou com informações sobre metralhadoras.

