Tutor de papagaio apreendido diz que animal não vai se adaptar à natureza e quer tê-lo de volta

Após viver 40 anos com seu papagaio, um homem de 58 anos enfrenta tristeza profunda com a apreensão da ave por agentes ambientais em São Paulo. O papagaio, chamado Louro, foi encontrado ferido no passado e desde então vivia solto na propriedade do tutor. A advogada do homem argumenta que, devido ao longo tempo de convivência, o papagaio pode não se readaptar à natureza, correndo o risco de automutilação e depressão. "O animal domesticado já não tem mais essa capacidade", explica a advogada. A família busca na Justiça a devolução da ave e contesta os danos que o isolamento pode causar. Eles ainda aguardam resposta da Secretaria de Gestão Ambiental de Louveira (SP).