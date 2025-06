Tutor de pitbull é preso após esfaquear homem que o alertou que animal estava sem focinheira

O tutor de um pitbull foi preso minutos após esfaquear o cliente de um bar de Águas Lindas de Goiás, no Distrito Federal, que o alertou que o animal estava sem focinheira no estabelecimento. O agressor tinha antecedentes criminais por homicídios e outras ocorrências. A vítima foi levada ao hospital para atendimento imediato.



