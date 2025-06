Tutora procura cachorra que fugiu de hotel para pets em São Paulo

Uma tutora colocou sua cachorrinha de estimação em um hotel para pets em São Paulo enquanto viajava de férias, mas a mascote fugiu no dia 13 de junho, um dia após ser deixada no local. Imagens de segurança capturaram o momento da fuga. Valéria, dona do estabelecimento, admite a demora na comunicação, explicando que não queria preocupar Luize, a tutora, que estava longe. Veronika foi vista pela última vez em uma praça no bairro do Morumbi.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!