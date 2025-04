“Um pedaço de mim que tiraram”, diz pai de jovem que morreu atropelada em São Caetano

Pai de uma das jovens que morreram atropeladas ao atravessarem avenida na faixa de pedestres em São caetano do Sul (SP), Marcos Régis falou com a imprensa na manhã desta quinta-feira (10) e mostrou seu inconformismo com a tragédia. “Um pedaço e mim que tiraram. Vai ser muito difícil a gente entendeu porque isso aconteceu”, declarou ele. A filha de Marcos, Isabela Priel, e a amiga dela, Isabelle, tinham 18 anos, A família aguardava a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal. As causas e responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas.



