O feriadão da Páscoa deve ser chuvoso em grande parte do país. Uma frente fria que começa a se formar no Sul nesta sexta-feira (18) deve deixar o tempo instável nos próximos dias. O aumento na movimentação na rodoviária do Tietê também é esperado, devido ao fluxo de viajantes no feriado.



