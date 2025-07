Veja como frio intenso afeta o trabalho dos feirantes durante a madrugada em São Paulo

Carlos Cavalcanti explora a rotina dos ferantes na Feira do Pacaembu durante o frio. Vinicius Oshi destaca que o gelo é essencial para manter a qualidade do peixe, enquanto Ronald Costa comenta sobre a arduidade do trabalho. A feira utiliza quase uma tonelada de gelo diariamente. Edson, há 40 anos no mercado, revela que o frio afeta o preço e a qualidade dos produtos, mencionando o aumento no valor do pimentão. Os trabalhadores destacam a necessidade de estar bem agasalhados para enfrentar as manhãs congelantes.



